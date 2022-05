BBC One

Come riportato da Broadcast, Knight è stato ospite al Creative Cities Convention di Digbeth a Birmingham, dove ha confermato che questa settimana si vedrà con la star e co-creatore della serie tv, Tom Hardy, per discutere del futuro della serie:

Credo che inizieremo la produzione alla fine del prossimo anno. Tom e io siamo entrambi sicuri di voler continuare e ci sono un sacco di persone che vogliono che procediamo col racconto in quella direzione. Si tratta solo di organizzare gli impegni e decidere dove andare.

Se la produzione comincerà alla fine del 2023, la serie potrebbe debuttare nel 2024, ma questo annuncio da finalmente una speranza a tutti coloro che stavano aspettando un sequel per Taboo. In precedenza Knight aveva confermato di aver scritto dai 6 agli 8 episodi per la nuova stagione.

La prima stagione di Taboo è disponibile su Netflix.

