AMC Networks ha annunciato lo sviluppo della nuova serie Talamasca, tratta dai romanzi scritti da Anne Rice.

Il progetto affiancherebbe quindi nella programmazione Intervista col vampiro e Le streghe Mayfair, che torneranno prossimamente con la seconda stagione.

Il nuovo show è legato al mondo di Talamasca, un’organizzazione segreta che appare in vari libri, tra cui proprio Le cronache dei vampiri e le storie delle streghe Mayfair. Tra le pagine i suoi membri compiono delle ricerche e osservano i fenomeni paranormali, tra cui quelli legati a streghe, spiriti, licantropi e vampiri.

A occuparsi del suo sviluppo è lo sceneggiatore John Lee Hancock, che sarà coinvolto anche come showrunner.

Dan McDermott, presidente del settore intrattenimento di AMC Studios, ha dichiarato:

L’accoglienza piena di entusiasmo dei critici e dei fan nei confronti di Intervista col vampiro e Mayfair è un segnale grandioso di quello che arriverà in futuro legato a questo mondo immersivo basato sulle opere di Anne Rice. Siamo entusiasti nell’essere impegnati nello sviluppo del prossimo tassello di questo franchise in espansione, scritto e guidato dall’incomparabile John Lee Hancock. Talamasca è uno degli elementi più intigranti delle opere di Rice e un filo he unisce così tante delle sue storie, il potenziale per una serie indipendente e per i crossover legato a questa serie sono immensi.