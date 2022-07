Tales of the Walking Dead riporterà i fan della saga creata da Robert Kirkman all’inizio dell’apocalisse zombie con un episodio ambientato ad Atlanta, città in cui si risvegliava Rick Grimes, nel 2010.

Nell’episodio Blair/Gina ci saranno anche delle scene ambientate sul Jackson Street Bridge, ritratto in alcuni iconici scatti promozionali dello show originale, come rivela una nuova foto.

La sinossi ufficiale della puntata anticipa:

Ad Atlanta, Georgia, nel 2010 c’è la prima ondata dell’apocalisse. Mentre ogni giorno le persone provano a capire gli strani eventi che si svolgono intorno a loro, si tratta solo di affari per la compagnia assicurativa Circle of Trust Insurance Company. Blair (Parker Posey, Lost in Space) e Gina (Jillian Bell, Workaholics), due colleghe che si odiano, si ritrovano alle prese con scelte che mettono a rischio la loro vita e le porta a chiedersi chi vogliono essere alla fine del mondo. Ben presto si renderanno conto che devono confrontarsi con le proprie verità se vogliono sopravvivere a un giorno che nessuno vuole rivivere.

Nel cast ci sono volti conosciuti dai fan della saga come Samantha Morton, che riprende il ruolo di Dee/Alpha, e tanti nuovi interpreti tra cui Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine) nel ruolo di Joe, Olivia Munn (The Newsroom) che sarà Evie, Parker Posey (Lost In Space) che interpreta Blair, Jillian Bell (Rough Night) nel ruolo di Gina, Anthony Edwards (ER) nella parte del Dottor Everett, Poppy Liu (Hacks) nel ruolo di Amy, Daniella Pineda (Cowboy Bebop) che sarà Idalia, Danny Ramirez (Top Gun: Maverick) nei panni di Eric, e Jessie T. Usher (The Boys) nel ruolo di Davon.

I sei episodi racconteranno storie molto diverse tra loro con al centro personaggi che devono prendere scelte difficili mentre intorno a loro c’è l’apocalisse zombie.

Che ne pensate dell’episodio di Tales of the Walking Dead ambientato ad Atlanta? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook