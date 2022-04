In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

farà parte del cast della serie antologicariprendendo il ruolo di, leader dei Sussurratori.

Le riprese del progetto sono in corso ad Atlanta da gennaio e tra gli interpreti ci sarà anche Lauren Glazier, recentemente star di Mindhunter e See, che avrà un ruolo da protagonista proprio nella puntata dedicata ad Alpha. Tra gli interpreti ci sarà anche Matt Medrano (Yellowstone).

La prima stagione della serie antologica sarà composta da sei puntate della durata di un’ora, ognuna dedicata a un personaggio diverso della saga. Alcune delle storie riporteranno in scena dei protagonisti già apparsi nel mondo televisivo tratto dai fumetti di Robert Kirkman, altre avranno invece al centro personaggi inediti.

Nel cast ci saranno anche Olivia Munn, Danny Ramirez, Loan Chabanol, Embeth Davidtz, Jessie T. Usher, Terry Crews, Anthony Edwards, Parker Posey, Poppy Liu e Jillian Bell.

Tales of the Walking Dead avrà come produttore Scott M. Gimple, mentre lo showrunner sarà Channing Powell e tra i registi ci saranno Haifaa Al-Mansour e Tara Nicole Weyr.

Fonte: Deadline