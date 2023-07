La classica serie tv animata del 1987 delle Tartarughe Ninja è in dirittura d’arrivo sui canali di Nickelodeon americani.

Nickelodeon ha riacquistato i diritti televisivi di Teenage Mutant Ninja Turtles. Le informazioni sono state rese pubbliche al Comic-Con di San Diego 2023.

Tutti i 193 episodi originali di TMNT verranno pubblicati digitalmente sui canali di proprietà e/o gestiti da Nickelodeon. Ciò significa che potrebbero essere pubblicati anche su Pluto TV e Paramount +.

La notizia è stata data da Kevin Eastman, l’uomo ha co-creato TMNT decenni fa e ha commentato così l’annuncio:

L’abbiamo scoperto oggi… Nickelodeon e Paramount si sono assicurati i diritti per trasmettere la serie di cartoni animati originale. Quello er] l’inizio. La prima volta che quei personaggi hanno preso vita con voci e in movimento, e Chuck Lorre ha scritto un’incredibile colonna sonora per noi il giorno prima che diventasse Chuck Lorre. È così fantastico. Siamo così entusiasti di annunciarlo, quindi congratulazioni a tutti noi. Le rivedremo ancora!

Le Tartarughe Ninja torneranno il cinema il 30 agosto con Tartarughe Ninja: Caos Mutante.

Dall’eterno adolescente Seth Rogen, il 30 agosto arriva al cinema Tartarughe Ninja: Caos Mutante. Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

