Taylor Sheridan, dopo il successo di Yellowstone, tornerà al lavoro occupandosi della regia e della sceneggiatura di Empire of the Summer Moon.

Il progetto sarà prodotto dal filmmaker tramite la sua casa di produzione Bosque Ranch e in collaborazione con Jenny Wood.

Attualmente non è ancora stato svelato se l’adattamento del libro scritto da S.C. Gwynne intitolato Empire of the Summer Moon: Quanah Parker and the Rise and Fall of the Comanches, the Most Powerful Indian Tribe in American History sarà un film destinato al grande schermo o una serie tv.

Tra le pagine si racconta la lotta, durata quaranta anni, tra la tribù Comanche e i coloni bianchi che hanno preso controllo dell’ovest americano. Quanah è stato spesso considerato il capo tribù più importante della storia delle comunità.

Taylor Sheridan lavora molto con progetti per il piccolo schermo e attualmente è impegnato come produttore con Yellowstone, 1923, Mayor of Kingstown, Lioness, Lawmen: Bass Reeves e Tulsa King. Nel 2021 ha invece diretto il thriller Those Who Wish Me Dead.

