Succession ha dominato i TCA Awards 2023 conquistando categorie importanti come quelle di Programma dell’anno e Miglior Serie Drammatica.

L’annuncio dei riconoscimenti era stato posticipato a giugno a causa dello sciopero degli sceneggiatori in corso.

Melanie McFarland, presidente di TCA, ha dichiarato:

Questo è stato un anno storico per la televisione, mentre diciamo addio ad alcune serie importanti e diamo il benvenuto a una nuova generazione di show e di star in questo panorama altamente competitivo. Che si tratti di successi consolidati o di preferiti al debutto, i nostri premiati dimostrano la forza della televisione della profondità unica che permette ai creatori di esplorare. Anche se non siamo stati in grado di riunirci nel 2023, ci congratuliamo sinceramente con ognuno dei vincitori di questa stagione e speriamo di celebrare in persona nel 2024.

La lista dei vincitori dei TCA Awards 2023

Miglior Interpretazione in una serie drammatica: Rhea Seehorn (Better Call Saul, AMC)

Miglior Interpretazione in una serie comedy: Natasha Lyonne (Poker Face, Peacock)

Miglior Programma in News e Informazione: The U.S. and The Holocaust (PBS)

Miglior Programma Reality: Jury Duty (Amazon Freevee)

Miglior Serie per Bambini: Bluey (Disney+)

Miglior Serie per la famiglia: Ms. Marvel (Disney+)

Miglior Variety, Talk show o Sketch: I Think You Should Leave With Tim Robinson (Netflix)

Miglior Nuovo Programma: The Bear (FX)

Miglior Film, Miniserie o Speciali: Beef (Netflix)

Miglior serie drammatica: Succession (HBO | Max) (2022 & 2020 Winner in Category)

Miglior serie Comedy: The Bear(FX)

Miglior programma dell’anno: Succession (HBO | Max)

Premio alla carriera: Mel Brooks

Heritage Award: The Carol Burnett Show (CBS)

Che ne pensate dei vincitori ai TCA Awards 2023?

