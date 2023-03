La stagione 3 di Ted Lasso contiene un divertente easter egg legato alla saga di Star Wars e ora Brendan Hunt ha commentato l’inaspettato elemento che ha sorpreso i fan.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete spoiler!

Nel primo episodio inedito si vede Nathan Shelley, nuovo coach del West Ham United, mentre viene accompagnato nell’ufficio di Rupert Mannion che è chiaramente ispirato alla sala del torno dell’Imperatore Palpatine come appare nel film Il Ritorno dello Jedi.

I fan si sono chiesti se Nate potrebbe essere Darth Vader e intraprendere quindi un percorso che lo porti alla redenzione.

Ecco il confronto compiuto da TVLine:

Il sito TVLine ha quindi provato a indagare sul potenziale significato di questo elemento, ma il co-creatore della serie ha sottolineato in modo ironico:

Non suggerisce nulla. Come osate! Era semplicemente un ufficio che abbiamo trovato al London Stadium. A quanto pare, quando stavano facendo i Giochi olimpici, hanno voluto fare una cosa simile.

Hunt è poi tornato serio, senza però svelare se l’easter egg anticipa qualche dettaglio della storia di Rupert e Nate:

Grazie per aver notato quell’ufficio. Paul Cripps, il nostro scenografo, ha compiuto un lavoro stellare fin dalla prima stagione. Ma quell’ufficio potrebbe essere il suo risultato migliore. Voglio dire che trascorrerei il mio tempo libero in quella stanza anche quando non stiamo girando: è fottutamente grandiosa!