Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Brett Goldstein ha parlato del rapporto in crescita tra Roy e Jamie, dopo gli eventi dell’episodio 2 di Ted Lasso. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per evitare eventuali spoiler.

Goldstein ha parlato del momento in cui Jamie abbraccia Roy, dopo aver scoperto della rottura con Keeley:

Oh, è terribile! È terribile per Roy. Ogni volta che Jamie capisce le cose meglio di Roy è qualcosa di terribile per Roy. È l’opposto dell’abbraccio dato a Manchester City. Roy ha abbracciato Jamie ed è una cosa bellissima; Jamie va ad abbracciare Roy ed gli dice ‘Che c***o stai facendo?’

Ted Lasso è tornato il 15 marzo con la stagione 3 in esclusiva su Apple TV+.

Di seguito la sinossi ufficiale della stagione 3:

Nella terza stagione di Ted Lasso composta da 12 episodi, il neo-promosso AFC Richmond si trova ad affrontare lo scherno dell’opinione pubblica, con le previsioni dei media che lo danno ultimo in Premier League; intanto Nate (Nick Mohammed), ora acclamato come “ragazzo prodigio”, è andato a lavorare per Rupert (Anthony Head) al West Ham United e sulla scia della sua controversa partenza da Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) assume il ruolo di assistente allenatore, insieme a Beard (Brendan Hunt). Nel frattempo, mentre Ted (Jason Sudeikis) affronta le pressioni sul lavoro e continua a lottare con i suoi problemi personali, Rebecca (Hannah Waddingham) si concentra su come riuscire a sconfiggere Rupert e Keeley (Juno Temple) cerca di diventare il capo della sua agenzia di pubbliche relazioni. Le cose sembrano andare a rotoli, sia dentro che fuori dal campo, ma il Team Lasso è pronto a dare comunque il meglio di sé.

Fonte: Tv Line