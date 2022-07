Le riprese della stagione 3 di Ted Lasso sono al momento in corso, e stando a quanto dichiarato da alcuni dei protagonisti, mancano solamente gli episodi finali.

Hannah Waddingham è stata recentemente intervistata da Deadline e ha parlato dell’addio al suo personaggio, Rebecca:

Siamo a metà delle riprese della terza stagione e vorrei mettere in pausa le cose perché non sono pronta a dirle addio in tre episodi. Io e Brett stavamo parlando di salutarci prima ed entrambi stiamo un po’ negando, ma ce lo aspettavamo da quando si è parlato di concludere con questa stagione. È come un lungo, lento lutto. Amo il mio personaggio. La ragazza – la mia ragazza – a cui sto camminando accanto. So che sembra drammatico ma è così che mi sento. La sento nel mio flusso sanguigno e non sono più pronto a non averla più al mio fianco.

Toheeb Jimoh ha dei sentimenti simili riguardo al suo personaggio, Sam.

Sento Sam Obisanya in ogni fibra del mio essere. Mi identifico davvero con questo personaggio, è stato un sogno interpretarlo. In questo viaggio di tre stagioni, sono riuscito a capirlo come persona. Potrei interpretarlo nel sonno. Sarà estremamente difficile dirgli addio. Spero che ci sia di più, davvero. Ci sono così tante altre storie da raccontare. Incrociamo le dita potremmo farlo. Chissà che aspetto avrà? Forse possiamo tornare dopo aver preso una pausa? Ci saranno molte lacrime quando dovremo dire le nostre ultime battute.

Per Kola Bokinni, che interpreta il capitano Isaac McAdoo bisogna invece prepararsi emotivamente:

Mi sto preparando il più possibile. Ho sempre accettato questo lavoro un giorno alla volta. Mi sto godendo il viaggio. Lavorare a questa serie tv mi ha aiutato a crescere un po’. Quando ho iniziato Ted Lasso, avevo 26 anni e presto ne avrò 30. Sono passato dall’essere un ragazzo a un uomo, come Isaac. Ho intrapreso un bel viaggio con lui. Lascerò l’esperienza con una nuova comprensione della pazienza e dell’importanza dell’ascolto. L’ascolto è la chiave.

La serie potrebbe non uscire quest’anno, ed essere distribuita in streaming da Apple TV+ nel 2023, come vi avevamo detto in questo articolo.

Lo show ha come protagonista Jason Sudeikis nei panni di Ted Lasso, un allenatore di football universitario del Kansas assunto per allenare una squadra di calcio professionistica in Inghilterra, nonostante non abbia alcuna esperienza come allenatore di calcio. Waddingham, Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed recitano insieme a Sudeikis. Nei nuovi episodi è stata introdotta anche la nuova psicologa che lavora per l’AFC Richmond, interpretata da Sarah Niles (I May Destroy You).

