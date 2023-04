Nei titoli di coda dell’episodio 4 della stagione 3 di Ted Lasso viene menzionato Grant Wahl, a cui è poi dedicata l’intera puntata.

Wahl era un giornalista sportivo americano presente alla Coppa del mondo in Qatar alla fine dell’anno scorso. È svenuto durante la partita dei quarti di finale tra Argentina e Olanda ed è morto a causa di un’aneurisma all’aorta. Wahl aveva ricevuto minacce di morte in Qatar per il suo sostegno alla comunità LGBTQ+, portando alcuni a credere che potesse esserci stato retroscena sulla sua morte improvvisa. Un’autopsia negli Stati Uniti ha confermato che era una causa naturale.

Wahl era un giornalista e autore molto rispettato nel mondo calcistico. La National Soccer Hall of Fame ha annunciato che Wahl avrebbe ricevuto il Colin Jose Media Award, in riconoscimento del suo contributo al calcio negli Stati Uniti. Verrà inserito nella Hall of Fame entro la fine dell’anno.

Ted Lasso è tornato il 15 marzo con la stagione 3 in esclusiva su Apple TV+.

