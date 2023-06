Uno dei personaggi più importanti della stagione 3 di Ted Lasso è sicuramente il Trent Crimm di James Lance, che ha abbandonato l’Independent e sta scrivendo un libro sull’AFC Richmond.

In una recente intervista, James Lance ha ricordato il momento in cui ha letto la sceneggiatura della stagione 3, e si è commosso:

Nella terza stagione, Trent sta davvero iniziando a rilassarsi, ad abbandonare le sue difese e a sentirsi parte del gioco. E poi c’è stata anche la mia esperienza come James Lance, che da guest star che appariva ogni tanto, a passare molto più tempo sul set con queste persone. Sono il nuovo ragazzo del quartiere. Quindi, c’erano molte emozioni nell’aria, sia per il personaggio che per me.

Lance ha poi ricordato come, anche all’inizio, Jason Sudeikis avesse lasciato intendere che c’era dell’altro in arrivo per Trent Crimm:

C’è stata questa conversazione che ho avuto con Jason Sudeikis dopo aver girato la seconda scena della sala stampa, dopo il pezzo nel parcheggio. Gli dissi: “Questo è il motivo per cui penso che Trent sia così com’è. Penso che sia cresciuto con un padre duro”. E poi Jason mi ha detto: “Beh, lo sapevi che questa serie parla di cattivi papà?” Abbiamo appena fatto questa piccola chiacchierata e sto dicendo che non credo che Trent sta vivendo la vita che vuole vivere. È durata circa tre minuti. E riflettendoci, ha cambiato sicuramente il corso della mia vita e di quella di Trent Crimm.

Lance ha poi raccontato di un messaggio ricevuto in seguito da Sudeikis, aggiungendo che Trent avrebbe continuato a esserci nella seconda stagione, ma che il suo vero successo sarebbe stato nella terza stagione:

Dopo averlo letto, la verità è che ho pianto. E ho detto a mia moglie: “Leggi questo”. E lei l’ha letto ed è scoppiata a piangere. Ma non sapevamo molto di più. Tutto quello che sapevamo erano dei piani per Trent Crimm, il che significa che c’erano dei piani per me come attore. Tutto quello che è venuto dopo è il parco giochi definitivo per un attore.

La serie si è conclusa lo scorso 31 maggio, e al momento Apple TV+ non ha confermato la produzione di eventuali spin-off. Tutti gli episodi di Ted Lasso sono disponibili su Apple TV+.

