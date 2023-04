Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 6 di Ted Lasso, il personaggio di Trent Crimm rivela a Colin il suo più grande segreto, facendo in modo che il calciatore si tranquillizzi. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura.

James Lance, che interpreta proprio Trent Crimm in Ted Lasso, è stato intervistato da EW per svelare di come si è arrivati alla grande rivelazione sul suo personaggio:

Immagino ci sia voluto un po’ di tempo per sapere cosa passava per la testa a Trent. Penso che stesse cercando il momento perfetto per raggiungere il giovane Colin. Si vedeva che Colin era là fuori da solo, e ora era il momento, era il momento di dirglielo. Penso che Trent volesse che Colin sapesse che c’era uno spazio sicuro per lui, dove poteva essere se stesso. Ha davvero avuto un impatto meraviglioso là fuori. Ho ricevuto parecchi messaggi che dicevano che, specialmente per i giovani, quello che abbiamo fatto è davvero molto importante. È fantastico.

Ted Lasso è tornato il 15 marzo con la stagione 3 in esclusiva su Apple TV+.

