Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In occasione del finale della stagione 3 di Ted Lasso, Phil Dunster ha parlato dell’evoluzione di Jamie e di un eventuale sequel.

L’attore ha iniziato parlando di come si è dimenticato di cosa succedesse nella partita finale:

Era la prima volta che lo vedevo. In realtà me ne sono dimenticato se devo essere onesto. Stavo guardando, ed ero tipo, oh mio dio, è questo che succede? Quando il Richmond ha vinto, ho pensato, oh, pensavo che alla fine non avessimo vinto. Poi andiamo a vedere cosa ha fatto il Man City, e mi sono ricordato. Era molto malinconico, molto emozionante di sicuro.

Si è poi parlato della scena nel lungo montaggio finale, in cui Jamie si riavvicina al padre:

Penso che nelle sceneggiature gli autori avessero voluto che fosse chiaro che non era necessariamente risolto, ma che ci stavano provando. Queste sono due persone che hanno avuto un passato molto difficile e ci stanno provando. James, che è il padre di Jamie, ci sta provando grazie alla riabilitazione. Jamie ci sta provando essendo lì per vedere suo padre. Sta ricominciando una vecchia relazione. È solo un ulteriore sviluppo del personaggio. Come abbiamo visto nell’episodio 11, Jamie, su suggerimento di Ted, cerca di perdonare suo padre – ma per se stesso – e penso che sia lui a farlo.

Dunster si è poi concentrato sull’evoluzione di Jamie durante le tre stagioni:

Penso che fare il cretino sia più divertente perché puoi dire cose che normalmente non diresti. Ma solo cronologicamente, ho conosciuto Jamie molto meglio quando è diventato un eroe, quindi era molto più facile prendere decisioni su cosa avrebbe fatto in una scena. Quindi è stato probabilmente più comodo interpretarlo più avanti nello show, ma probabilmente è stato più cattivo e divertente interpretarlo nella prima stagione.

Infine, l’annosa domanda sul finale di stagione e su cosa si aspetta dal futuro:

Quello che penso è, che se è il finale, è buono. Lascialo stare. Non c’è cinismo nel modo in cui è stato creato questo show, è stato creato per uno scherzo stupido e divertente che poi hanno inserito in questo arco di tre stagioni. Mi piacerebbe che ce ne fossero di più ma anche che, se è tutto ciò che è stato scritto, lasciatelo andare, perché tutti ci ricordiamo programmi TV che sono andati avanti all’infinito quando sarebbero dovuti finire. Se è pensato per essere di più, allora sono d’accordo, ma in caso contrario, allora è stato un viaggio meraviglioso.

Vi ricordiamo che, al momento, Apple TV+ non ha ancora confermato se questa è davvero l’ultima stagione di Ted Lasso o se arriveranno dei nuovi spin-off.

Tutti gli episodi di Ted Lasso sono disponibili su Apple TV+.

Fonte: Deadline