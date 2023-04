Nell’episodio 6 di Ted Lasso, il Jaime Tartt di Phil Dunster ha ottenuto finalmente il rispetto reciproco con l’ex capitano e ora allenatore Roy Kent (Brett Goldstein), e le ultime avventure ad Amsterdam hanno avvicinato ulteriormente i due.

In una recente intervista Dunster ha commentato l’episodio e il rapporto tra i due sportivi:

Suppongo che in lui inizi a crescere un po’ la convinzione. C’è anche una familiarità – quando è ad Amsterdam – e il ricordo di un tempo in cui le cose erano semplici. Di quando le cose erano semplici nella sua vita. Non credo che lo direbbe mai a Roy, ma penso che si senta rispettato, e si senta come se fosse apprezzato da Roy in un modo diverso, come se ora fosse una sorta di figura paterna nella sua vita. Lo stuzzica un po’, giusto per tenerlo sulle spine.