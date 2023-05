Brett Goldstein ha celebrato il finale della stagione 3 di Ted Lasso con un commovente post su Instagram.

Con un post su Instagram, che potete vedere qui sotto, Brett Goldstein ha ringraziato tutto il cast e la produzione per l’esperienza di queste tre stagioni di Ted Lasso. Vi ricordiamo che, al momento, Apple TV+ non ha ancora confermato se questa è davvero l’ultima stagione di Ted Lasso o se arriveranno dei nuovi spin-off.

E ora la fine è arrivata… FISCHIO!!

Ci sono troppe cose che voglio dire e non abbastanza parole per esprimerle. Ma per ora dico solo questo:

Ted Lasso è stata un’esperienza davvero magica. Uno spettacolo sull’amore, realizzato con amore, dalle persone più divertenti, belle e gentili del pianeta. Da tutti gli sceneggiatori, a ogni membro della troupe, a ogni singolo attore, non importa quanto piccola sia la loro parte, a tutto il team di post produzione, tutti hanno portato il loro gioco da serie A e il loro calore nella realizzazione di Ted Lasso. Mi mancherà vivere in quel mondo con loro.

Ted Lasso ha cambiato la mia vita in ogni modo immaginabile. Ne sarò sempre grato. Grazie a tutti coloro che hanno guardato la serie tv e ci hanno creduto e si sono presi cura di esso in modi che non avremmo mai potuto immaginare. E a Jason, Bill, Brendan e al ragazzo speciale Joe Kelly, e tutto il cast e la troupe, grazie di tutto. Ho imparato così tanto, ho riso tutto il tempo e ho fatto amicizie che dureranno per la vita.

Lo amerò per sempre.

È stato fottutamente meraviglioso.

Andiamo Greyhounds…