La stagione 3 disarà l’ultima: a confermarlo lo sceneggiatore e co-protagonista della serie,, che ha spiegato che il piano è sempre stato quello di fare una serie da tre stagioni.

Parlando con l’UK Sunday Times, lo sceneggiatore si è anche lasciato andare a una piccola battuta (si spera):

La stiamo scrivendo concependola fin dall’inizio come l’ultima stagione. L’abbiamo sempre pianificata come una serie divisa in tre parti. Spoiler: muoiono tutti.

Il piano è sempre stato questo, e infatti anche il co-creatore e protagonista Jason Sudeikis qualche tempo fa ha detto a Entertainment Weekly che l’intenzione era questa:

La storia che stiamo raccontando ha un arco narrativo in tre stagioni. Ed è quella che vedo al momento. Sono felice che Apple voglia pagare per realizzare queste tre stagioni. Ma non so cosa succederà dopo, non lo so. Chi lo sa?