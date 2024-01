I fan di Ted Lasso stanno attendendo da tempo delle notizie riguardanti una possibile stagione 4 o un eventuale spinoff e ora sono emerse delle indiscrezioni che aumentano le speranze di un ritorno del personaggio interpretato da Jason Sudeikis sugli schermi.

Durante il podcast TV Top 5 di The Hollywood Reporter, Lesley Goldberg ha dichiarato:

Il finale, ovviamente, getta le basi per un paio di diversi spinoff possibili. Sono stati in silenzio su quello che sta accadendo. Ho sentito, tramite alcune fonti, che a Jason Sudeikis manca terribilmente quel personaggio. Quindi, chi lo sa se troveranno un modo per riportarlo sugli schermi con una quarta stagione di Ted Lasso o se realizzeranno un altro spinoff?

La serie si è attualmente conclusa con situazioni che potrebbero portare alla produzione di uno spinoff al femminile con star Juno Temple e Hannah Waddingham, interpreti di Keeley e Rebecca, di una quarta stagione in cui Ted potrebbe non essere presente o persino progetti prequel sui vari personaggi, come Roy Kent (Brett Goldstein).

Che ne pensate? Sperate arrivi la stagione 4 di Ted Lasso con il ritorno di Jason Sudeikis sugli schermi?

