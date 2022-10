L’app di appuntamenti ideata per la serie Ted Lasso è diventata realtà: Bumble ha infatti annunciato che i propri utenti potranno utilizzare Bantr.

L’evento, nato dalla collaborazione con Apple TV+, prenderà il via il 13 ottobre alle 19 ora locale e ogni settimana sarà utilizzabile gratuitamente in Date Mode, permettendo così a due utenti di connettersi in chat senza vedere le foto del proprio interlocutore.

In Ted Lasso gli utenti di Banter conversano senza vedere le foto delle persone con cui sono entrate in connessione, situazione che porta Rebecca Welton ad avvicinarsi sentimentalmente a qualcuno di totalmente inaspettato.

Su Bumble verrà quindi messa la personalità al centro dell’interazione, permettendo agli utenti di interagire in modo divertente e senza alcuna pressione. Due utenti potranno scambiarsi dei messaggi in privato per tre minuti prima di decidere se vogliono continuare la conversazione. Se entrambi sono interessati, si passerà quindi in automatico alla modalità tradizionale permettendo di vedere i rispettivi profili.

Bantr Live sarà disponibile negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia fino alla fine del 2022, partecipando se desiderato ogni settimana all’evento.

Ted Lasso, la serie con star Jason Sudeikis, ha recentemente vinto 11 Emmy, conquistando statuette preziose come quelle come Miglior Comedy e assegnate a Sudeikis e Brett Goldstein.

Che ne pensate? Usereste l’app Bantr come accade in Ted Lasso?

