La stagione 3 di Ted Lasso si è conclusa e Brendan Hunt, rispondendo ai fan su Reddit, ha svelato che non sa ancora se verranno realizzati spinoff o un eventuale capitolo 4 della storia.

Il co-autore e interprete di Coach Beard, ha scritto:

La mia risposta standard, che è inoltre al 100% vera è la seguente: non lo sappiamo. Abbiamo bisogno di una pausa e la prenderemo ora. Niente è stato escluso, tutto è possibile, ma quello include la possibilità che abbiamo finito. Non lo sapremo fino a quando ci prenderemo una pausa e ci saremo liberati di un po’ di pressione.

L’epilogo della terza stagione sembra infatti un perfetto epilogo per l’intero show, pur lasciando in sospeso alcuni elementi che potrebbero diventare centrali in eventuali spinoff.

Hannah Waddingham, intervistata da Deadline, aveva spiegato:

Non ho realmente idea, nessuno di noi lo sa se si tratta del finale della serie. Penso che l’unica persona che potrebbe saperlo, e giustamente, sia Jason Sudeikis. Ma sicuramente noi lo abbiamo considerato come la fine della storia di queste tre stagioni e abbiamo semplicemente cercato di onorarla nel miglior modo possibile.

Juno Temple, invece, aveva ammesso:

Penso sarebbe fantastico scoprire in che modo continuerebbero a fare delle cose meravigliose insieme e inoltre il modo in cui potrebbero trasmettere la propria esperienza ad altre donne.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Brendan Hunt sui possibili spinoff di Ted Lasso?

