Brendan Hunt, co-creatore e tra gli interpreti della serie, ha svelato su Reddit che era stata valutata l’ipotesi che si formasse la coppia composta da Rebecca e Ted Lasso.

Rispondendo ai fan sulla possibilità di soddisfare i sostenitori di #Tedbecca, l’attore e sceneggiatore ha scritto che è stata presa in considerazione l’ipotesi di una storia d’amore tra l’allenatore e la proprietaria del team, ma solo per “responsabilità professionale” e “mai con entusiasmo”.

Hunt ha sottolineato:

Ci è stato insegnato da anni e anni di televisione che quando c’è un protagonista maschile e una protagonista femminile, finiscono insieme. Quello può condizionare considerando il passato.

In risposta ai fan che hanno gli hanno fatto notare tutti gli elementi che facevano presupporre la nascita di una relazione tra i due personaggi, Brendan ha quindi ammesso che Ted e Rebecca sono “anime gemelle, ma questo non vuol dire per forza che lo siano dal punto di vista romantico”.

Hannah Waddingham, sull’argomento, aveva spiegato che tra due persone può esserci un feeling speciale, ma potrebbero essersi incontrate in un momento sbagliato e per qualche motivo prendere delle direzioni diverse. Nel caso di Ted, secondo l’interprete di Rebecca, quello che era realmente importante era la sua possibilità di tornare dal figlio.

L’attrice aveva inoltre commentato la scena dell’episodio finale in cui sembra che Ted e Rebecca abbiano passato la notte insieme, scoprendo poco dopo che Beard, Jane e gli altri membri del team sono stati ospiti a casa sua per una fuga di gas. Hannah aveva sottolineato:

Non penso sia stata aggiunga per alimentare gli shipper #Tedbecca. penso fosse solo per stuzzicare i fan e ho pensato fosse brillante.

Che ne pensate? Avreste voluto che Ted Lasso e Rebecca avessero una storia d’amore?

Fonte: TVLine