Cristo Fernández, che interpreta il divertente Dani Rojas, ha parlato di eventuali spin-off di Ted Lasso, dicendosi positivo a tornare sul set.

Intervistato alla premiere di Transformers: Il risveglio, Fernàndez ha svelato che vorrebbe uno o più spin-off:

Penso che ci sia del potenziale per così tante storie. Per ora è la fine, come hai detto tu. Spero solo che ce ne siano anche altre. Spero che ci sia una serie per la squadra femminile. Spero che Roy Kent (Brett Goldstein) abbia uno show suo. Spero che ci sia una svolta per Rebecca, per Dani. C’è il potenziale per fare molte cose, ma per ora sono solo grato di averne fatto parte e per sempre grato a Jason, Brendan, Joe Kelly, Bill Lawrence, e agli altri sceneggiatori per avermi dato l’opportunità.