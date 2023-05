Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale della stagione 3 di Ted Lasso è disponibile su Apple TV+ da oggi, ed è, a detta del cast e degli stessi showrunner, la conclusione dell’avventura del AFC Richmond. In attesa della conferma ufficiale da parte della stessa Apple (o dell’annuncio di qualche spin-off) ecco cosa succede nell’episodio 12. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto la puntata.

Ted e Beard torneranno negli Stati Uniti dopo l’ultima partita e Rebecca è combattuta se vendere o meno il club ora che la vita di Rupert è distrutta. Per tutto l’episodio Beard è combattuto, con Jane che cerca in ogni modo di tenerlo ancorato a Londra.

Van Damme e Dani fanno pace, con quest’ultimo che gli regala una nuova maschera che lo fa assomigliare a Zorro (il vero cognome di Van Damme è Zoreaux). Jaime e Roy decidono che sia Keeley a dover scegliere con chi stare dei due, e la donna in tutta risposta, chiude la porta in faccia a entrambi.

Nell’ultima partita di campionato, l’AFC Richmond riesce a trionfare sul West Ham per 3 a 2, con un goal all’ultimo secondo di Sam sfruttando la tattica di Nate. Purtroppo, anche il Manchester City vince il suo match, e il Richmond arriva quindi secondo.

Il giorno dopo la partita, Ted incontra Rebecca in aeroporto per l’ultimo saluto, e quest’ultima gli confessa che rimarrà a capo del Richmond, vendendo il 49% delle quote ai tifosi. Sull’aereo, Beard confessa che non vuole andarsene, e Ted gli dà la sua benedizione a rimanere. I due si separano mentre l’aereo decolla e torna negli Stati Uniti. Fuori dall’aeroporto, Rebecca incontra l’uomo di Amsterdam, che in realtà è un pilota e ha una figlia.

Inizia quindi una carrellata su tutti i personaggi principali: Roy è il nuovo allenatore principale del Richmond, accompagnato da Beard e Nate. Roy inizia anche una serie di sedute con la psicologa della squadra. Beard si sposa con Jane a Stonehenge, in una cerimonia con tutta la squadra e diversi camei dal passato dello show (manca però Ted). Nate presenta Jade alla sua famiglia, e si è riappacificato definitivamente col padre. Sempre Nate ripara con il kintsugi il cartello Believe, che riprende il suo posto sopra la porta dello spogliatoio. Jamie si riavvicina al padre andandolo a trovare nel centro di riabilitazione. Sam è finalmente un pilastro della nazionale nigeriana. Keeley propone a Rebecca una squadra di calcio tutta al femminile, e infine Trent ha pubblicato il suo libro “The Richmond Way”.

gli ultimi minuti dell’episodio sono tutti dedicati a Ted, che torna a casa e riabbraccia suo figlio. Qualche tempo dopo, sta allenando proprio la squadra di calcio del ragazzino e, dopo avergli dato uno dei suoi preziosi consigli (Sii un pesce rosso), sorride guardando il figlio e lasciando spazio ai titoli di coda.

Tutti gli episodi di Ted Lasso sono disponibili su Apple TV+.

