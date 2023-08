Il regista Declan Lowney ha parlato della fine della stagione 3 di Ted Lasso, ammettendo che sembra un possibile epilogo per la serie con star Jason Sudeikis.

Il filmmaker, intervistato da The Hollywood Reporter, ha dichiarato:

Lowney ha quindi ricordato che non aveva immediatamente ricevuto lo script intero dell’episodio e Jason gli ha consegnato successivamente le pagine rimanenti. Il regista ha spiegato:

Poi mi ha dato le pagine rimanenti e si è trattato di un ‘Ah! Ecco cosa sta facendo qui’. Ma è davvero difficile rimanere lì e dire ‘Merda, ragazzi… Ci sono 80 pagine qui’. L’abbiamo girato mentre andavamo avanti, ed è davvero difficile valutare queste cose fino a quando non hai messo insieme tutti gli elementi. Sei settimane dopo è apparso qualcosa di diverso nel montaggio, ma è inoltre dieci minuti più corto di come era in precedenza.

Declan ha aggiunto che non sa di cosa abbiano parlato i produttori Jason Sudeikis, Brendan Hunt e Joe Kelly per quanto riguarda la possibile conclusione della serie e l’eventuale necessità di concludere le storie dei personaggi. Il filmmaker ha spiegato:

Juno Temple aveva già altri progetti, quindi tutte le sue scene dovevano essere girate nei primi 10 giorni e poi se ne è andata. Stavamo girando per settimane senza di lei. Dirle addio ci ha spezzato il cuore, ma le riprese non erano in ordine cronologico, quindi è un po’ più difficile per tutti avere il quadro generale. Ovviamente Jason ha tutto nella sua mente.