Che l’avventura di Ted Lasso, o per lo meno degli altri personaggi come Rebecca Welton, Jamie Tartt, Roy Kent and co. che hanno accompagnato l’avventura dell’allenatore dell’AFC Richmond interpretato da Jason Sudeikis, potrebbe continuare in qualche maniera, magari con uno spin-off, è qualcosa che viene ipotizzato fin da quando la terza stagione è giunta al termine.

Stando ad alcune indiscrezioni, allo stesso Jason Sudeikis Ted Lasso mancherebbe terribilmente, come vi abbiamo spiegato in questo articolo. E in un’intervista rilasciata dall’interprete di Jamie Tartt Phil Dunster possiamo apprendere che anche l’attore in questione tornerebbe volentieri in una nuova stagione di Ted Lasso a patto però di avere a che fare con una creazione sincera, di cuore e qualitativamente al livello delle tre precedenti.

La mia risposta sincera a questa domanda è che davvero lo farei solo se le menti che contano – Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly e Bill Lawrence – sentono che sarebbe qualcosa che viene fatta con integrità. Nessuno ci perdonerebbe o li perdonerebbe per il fare qualcosa solo per il gusto di farla. C’è già abbastanza contenuto in giro. Non ne abbiamo bisogno solo per il gusto di farlo. Certo, ci sono potenziali cose che potrebbero accadere lì. Sento una sensazione di chiusura? Sì, un po’. Ciò non significa che nulla accadrà, chiaramente. Ma questa è solo la mia percezione perché sembra che abbiamo concluso tutto e che l’abbiamo fatto insieme. Certo, mi piacerebbe tornare, ma ancora una volta, vorrei solo venisse fatto solo ed esclusivamente se sentissero che è qualcosa che viene dal cuore e dall’anima. E penso che in quel caso lo farebbero. Non potrebbe essere altrimenti, anche perché Twitter perderebbe la collettivamente testa e poi noi dovremmo convivere con quella situazione che sarebbe, probabilmente, un incubo.

