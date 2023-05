La star di Ted Lasso, Jason Sudeikis è stato ospite dell’ultima puntata di Hot Ones, dove ha ricordato un divertente aneddoto con Owen Wilson.

Per chi non conoscesse il format, Hot Ones invita attori e registi famosi a mangiare una serie di ali di pollo e salse piccanti, mentre si parla della carriera e della vita privata. Di seguito l’aneddoto con Owen Wilson raccontato da Sudeikis:

Ho fatto questo film, Libera Uscita, eravamo io e Owen Wilson, ma poi c’erano anche Stephen Merchant, JB Smoove, Larry Joe Campbell. Abbiamo girato questa scena in un bar sportivo e stiamo mangiando le ali di pollo, ed è stata la mia prima volta in un grande film in studio, Owen e io eravamo nel poster. Giriamo intorno al tavolo, quando riprendi tutte le persone intorno, devi continuare a muovere la telecamera quando hai tempo e denaro, cosa che fanno per i film in studio. E c’erano le ali di pollo piccanti – e non erano così piccanti – e le sto mangiando mentre la telecamera è su Owen.

mi dissero di non mangiarle, ma beh, prima che iniziassi non l’avevano fatto e io non avevo fatto abbastanza per avere un mio metodo di recitazione. [Ridacchia] Ad un certo punto, le sto mangiando, e lui dice semplicemente: “Accidenti, ti ingoi tutto, eh?” E io sono tipo “Oh, sì”. Mi dice: “Sono così curioso di come saresti se ti allenassi davvero e ti prendessi cura di te stesso”.