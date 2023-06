In occasione del finale di stagione, Jason Sudeikis è tornato a parlare di eventuali spin-off di Ted Lasso.

Ospite del podcast Fly on the Wall, l’attore ha detto che gli spin-off potrebbero non essere per forza serie tv, ma anche libri o podcast:

Sia che si tratti di un libro, sia che si tratti di podcast sugli episodi per offrire dei commenti audio… Solo per parlare delle cose e dei temi trattati. E spiegherebbe anche lo show in un modo molto più cerebrale di quanto avrei mai potuto spiegarlo a chiunque. Sì, ci sono opportunità, credo, per degli spin-off.

Vi ricordiamo che, al momento, Apple TV+ non ha ancora confermato se questa è davvero l’ultima stagione di Ted Lasso o se arriveranno dei nuovi spin-off.

