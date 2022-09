Jason Sudeikis, durante la serata degli Emmy, ha ribadito di non sapere se verrà realizzata una stagione 4 di Ted Lasso.

Il protagonista dello show, che ha conquistato un altro premio come Miglior Comedy, ha infatti spiegato:

Non lo so, ci sono altri fattori oltre a me. L’accoglienza è stata incredibile. Abbiamo un fantastico gruppo di autori, attori, persone coinvolte nella produzione e nella post-produzione, tutte loro sono coinvolte in quell’insieme di possibilità.

Jason ha proseguito:

Non potrei dire sì o no. So che questa parte dello show è come dovrebbe essere. Mi scuso per non avervi dato una risposta diretta perché quella sarebbe più utile per i titoli. Se lo sapessi, non ve lo direi.

Brett Goldstein, co-produttore e protagonista degli episodi, a giugno aveva detto che il finale della terza stagione è stato ideato come epilogo della storia perché Ted Lasso è stata pensata come una serie composta da tre stagioni.

Jason ha però sottolineato:

Ogni singola persona qui sopra al palco va d’accordo, si sostiene a vicenda, come artisti e esseri umani. Ogni singolo giorno ci presentiamo al lavoro ed è semplicemente divertente. Le persone si preoccupano per la vita degli altri. Vogliamo il meglio uno per l’altra. Che incredibile motivo per realizzare una quarta stagione, giusto?

Fonte: Deadline