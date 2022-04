Nel cast delladici sarà anche l’attrice. Apple TV+, che ha già collaborato con lei in occasione di For All Mankind , ha inoltre diffuso qualche anticipazione riguardante il ruolo che le è stato affidato.

Jodi avrà la parte di Jack, un’affascinante finanziatrice. Per ora i fan della serie con protagonista Jason Sudeikis non hanno avuto ulteriori aggiornamenti riguardanti i nuovi arrivi nel cast degli episodi inediti che raccontano la storia dell’allenatore che arriva dal Kansas per occuparsi di una squadra di calcio britannica. La seconda stagione si è conclusa con una sconvolgente svolta con al centro Nate, l’assistente allenatore.

Sul set della comedy torneranno invece Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed.

La serie è prodotta da Sudeikis, Bill Lawrence, Joe Kelly e Brendan Hunt.

I nuovi episodi dovrebbero arrivare nel 2023 sugli schermi della piattaforma di streaming.

Che ne pensate dell’arrivo di Jodi Balfour nel cast della stagione 3 di Ted Lasso? Lasciate un commento!

