Nick Mohammed sembra aver confermato che è in fase di sviluppo uno spinoff di Ted Lasso.

L’interprete di Nate ha infatti commentato un tweet di Apple TV+ in cui si mostrava una foto che ritraeva Beard (Brendan Hunt), Roy Kent (Brett Goldstein) e Nathan (Nick Mohammed).

La didascalia faceva intendere che il trio ha del “potenziale” e ora Nick ha commentato con l’emoji che fa intendere che non può dire nulla in proposito.

L’attore, recentemente, aveva dichiarato che si sente spesso parlare di potenziali spinoff sottolineando:

Penso che la storia di Nate, in particolare, sembra così completa. Mi sembra che non ci sia bisogno di vedere o sapere qualcosa in più. Avevamo semplicemente bisogno di questi elementi. Penso che si potrebbe interrompere qui e ne sarei davvero orgoglioso.

Che ne pensate? Sperate che sia confermato lo spinoff di Ted Lasso con star anche Nick Mohammed?

Potete trovare tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Deadline