Nelle ultime due settimane, i fan di Ted Lasso hanno aspettato un aggiornamento da parte di Apple TV+ riguardo un’eventuale stagione 4.

Tuttavia, in una recente intervista, gli attori Jeremy Swift (Leslie Higgins) e Phil Dunster (Jamie Tartt) sembrano aver confermato che, a meno di un’altra idea geniale, Ted Lasso per ora è concluso. Questo è ciò che Dunster ha detto ai microfoni di THR:

È meraviglioso che le persone si preoccupino. È una di quelle cose in cui se dovesse esserci qualcosa di più – cosa che non so, nessuno sa se ci sarà – basta che sia fatto con integrità e continuità, questa è la cosa che interessa a tutti. Nessuno vuole di più solo per il gusto di farlo, c’è già abbastanza TV in giro. E so che Jason e lo sceneggiatore Joe Kelly, Brendan e Bill Lawrence, lo faranno solo se sentiranno che è la cosa giusta da fare.