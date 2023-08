Due dei protagonisti di Ted Lasso hanno partecipato a una partita di beneficenza per la guerra in Ucraina.

Phil Dunster (alias Jamie Tartt) e Toheeb Jimoh (Sam Obisanya) si sono riuniti il ​​5 agosto, quando hanno partecipato alla partita di calcio di beneficenza Game4Ukraine. L’evento si è svolto allo Stamford Bridge, dove gioca regolarmente il Chelsea Football Club, e mirava a raccogliere fondi per ricostruire una scuola danneggiata durante l’invasione russa dell’Ucraina.

A differenza di Ted Lasso, dove Jamie e Sam giocano entrambi per l’AFC Richmond, Dunster e Jimoh erano in squadre avversarie a Game4Ukraine; la partita si è conclusa con un pareggio di 2-2. Tra gli altri giocatori famosi c’erano il conduttore radiofonico britannico Roman Kemp e i cantanti James Arthur e Chelcee Grimes, sebbene le squadre fossero per lo più composti da giocatori di calcio professionisti attuali ed ex.

Dunster ha pubblicato delle foto su Instagram:

La serie si è conclusa lo scorso 31 maggio, e al momento Apple TV+ non ha confermato la produzione di eventuali spin-off. Tutti gli episodi di Ted Lasso sono disponibili su Apple TV+.

