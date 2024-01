Per uno dei produttori esecutivi di Ted Lasso, la porta per un sequel è ancora aperta, dato che il finale della serie Apple TV+ non chiude tutte le trame.

Il capo di Warner Bros TV Channing Dungey ha svelato a Variety che la porta sul mondo di Ted Lasso è ancora aperta:

Voglio dire, hai visto il finale, c’è una piccola porta che potrebbe essere riaperta se necessario. Non metterei ancora il punto alla fine di quella frase. C’è ancora molto amore per Ted Lasso. E penso che ci sia ancora molto entusiasmo da parte di Apple per Ted Lasso. Se si presentasse l’occasione, saremmo entusiasti di tornare a fare di più… Ci sono sempre conversazioni in corso, ma niente di ufficiale.

La serie si è conclusa lo scorso 31 maggio, e al momento Apple TV+ non ha confermato la produzione di eventuali spin-off. Tutti gli episodi di Ted Lasso sono disponibili su Apple TV+.

