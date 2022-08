L’azienda di giocattoli Fisher Price pubblicherà una nuova serie di Little People dedicata a Ted Lasso. I set da collezione Fisher-Price Little People sono noti per la loro adorabile precisione e tra le serie protagonista ci sono state RuPaul’s Drag Race, The Office e The Golden Girls.

Qui sotto potete vedere i sei personaggi di Ted Lasso: oltre a Ted ci sono Rebecca Welton, Keeley Jones, Coach Beard, Roy Kent e Sam Obisanya.

La stagione 3 di Ted Lasso potrebbe non uscire quest’anno, ed essere distribuita in streaming da Apple TV+ nel 2023, come vi avevamo detto in questo articolo.

Lo show ha come protagonista Jason Sudeikis nei panni di Ted Lasso, un allenatore di football universitario del Kansas assunto per allenare una squadra di calcio professionistica in Inghilterra, nonostante non abbia alcuna esperienza come allenatore di calcio. Waddingham, Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed recitano insieme a Sudeikis. Nei nuovi episodi è stata introdotta anche la nuova psicologa che lavora per l’AFC Richmond, interpretata da Sarah Niles (I May Destroy You).

