Degli stuntman professionisti hanno reagito alla scena del salto del tetto della stagione 2 di Ted Lasso, con protagonista il Coach Beard di Brendan Hunt.

Nell’ultimo video di Corridor Crew, gli stuntman professionisti commentano l’episodio della stagione 2 con protagonista Coach Beard, reagendo alle scene d’azione, in particolare al salto tra un tetto e l’altro:

Gui: Ho visto qualcuno fare una prova simile, chiedendo a un artista di eseguire questa acrobazia in due modi, e sono in grado di riprodurre il modo in cui muove le braccia.

Niko: Penso che la transizione sia giusta perché avviene al rallentatore. Se osservi il suo viso con molta attenzione, ho la sensazione che Beard scompaia proprio all’ultimo secondo, solo un po’.