The Crown

Una manciata di giorni dopo la fine dello sciopero degli attori, Netflix ha potuto allestire a Los Angeles una premiere di The Crown 6 decisamente in grande stile e in quell’occasione il co-CEO della compagnia, Ted Sarandos, ha potuto commentare il “lieto evento”.

Ted Sarandos, lo ricordiamo, è stato uno dei dirigenti maggiormente coinvolti in prima persona durante le trattative finali con SAG-AFTRA.

Commentando la cosa e la prima premiere di tale portata organizzata dopo mesi dice:

È emozionante! Non esco da mesi, quindi questa è anche la mia prima serata fuori. È fantastico. Sono davvero emozionato per essere tornato e riavere tutti in campo.

Poi quando Deadline gli chiede se sia soddisfatto per i risultati ottenuti nella trattativa aggiunge:

Sì, senza ombra di dubbio.

Se volete scoprire tutti i dettagli dell’accordo raggiunto fra il sindacato degli attori e l’Alliance of Motion Picture and Television Producers cliccate qui.

Ricordiamo che la sesta e ultima stagione di The Crown sarà disponibile in streaming in due parti: la prima (episodi 1-4) il 16 novembre 2023 e la seconda (episodi 5-10) il 14 dicembre 2023.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

BadTaste è anche su TikTok!

FONTE: Deadline

I film e le serie imperdibili

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti