Teen Wolf: il creatore della serie anticipa che il film propone gli eventi che avrebbe raccontato nella stagione 7

Il 26 gennaio debutterà in streaming Teen Wolf: Il Film e Jeff Davis, creatore della serie, ha rivelato che il progetto è come se riassumesse un’eventuale stagione 7.

Il progetto prodotto per Paramount+ riprenderà la storia dopo gli eventi raccontati nello show e i fan possono attendersi dei momenti memorabili.

Davis, intervistato da SFX Magazine, ha spiegato che realizzare il film è stato davvero complicato:

Il primo montaggio durava oltre tre ore, in parte perché hai così tanti personaggi a cui dare spazio. Quando ho finito di scrivere il film mi sono reso conto: ‘O mio dio. Questa è in pratica la settima stagione in un solo film’.

Il creatore di Teen Wolf ha aggiunto:

Abbiamo messo molto in questo film. Si trattava di provare a dare ai fan dei grandi momenti, momenti emozionanti e divertenti, oltre a dei riferimenti a quello che era lo show, ma anche alcuni elementi nuovi come Vince Mattis, che interpreta Eli, il figlio di Derek Hale.

Che ne pensate del fatto che il film di Teen Wolf racchiuda la storia della stagione 7? Lasciate un commento!

Il film scritto e prodotto da Jeff Davis, creatore dello show originale, racconterà quello che accade quando un terrificante male emerge a Beacon Hills. I lupi ululano di nuovo, chiedendo il ritorno di banshee, werecoyote, hellhound, kitsune e tutte le altre creature della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più un teenager ma ancora un alpha, può unire nuovi alleati e amici fidati per lottare contro quello che potrebbe essere il nemico più potente e mortale che abbiano mai affrontato.

Fonte: Collider