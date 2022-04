ha parlato della sua partecipazione aldile cui riprese sono attualmente in corso.

L’attore riprenderà il ruolo del druido Alan Deaton, un veterinario e mentore di Scott McCall (Tyler Posey).

Seth, durante la tappa di Atlanta del Fandemic Tour, ha dichiarato:

Ho iniziato a prepararmi ritornando indietro e guardando le sei stagioni di Teen Wolf e provando a ricordare chi era il personaggio che ho creato, è come vivere in un’altra pelle. Ho guardato quello che ho fatto. Spero che mi ricorderò ciò che ho fatto, in modo da ricreare il personaggio.

Parlando del suo impegno nell’ultima stagione di The Walking Dead, ha aggiunto:

Non porto con me Padre Gabriel, ci entro dentro quando vado a lavorare, quindi immagino non sarà un grande problema scivolare di nuovo nei panni e nella pelle di Deaton. Spero che non accadrà.

L’attore ha inoltre anticipato:

Ho letto le prime venti pagine dello script del film di Teen Wolf ed è fantastico, lo è davvero. Ma è un mondo davvero diverso, i personaggi di Padre Gabriel e del Dottor Deaton sono profondamente diversi.

Il film scritto e prodotto da Jeff Davis, creatore dello show originale, racconterà quello che accade quando un terrificante male emerge a Beacon Hills. I lupi ululano di nuovo, chiedendo il ritorno di banshee, werecoyote, hellhound, kitsunes e tutte le altre creature della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più un teenager ma ancora un alpha, può unire nuovi alleati e amici fidati per lottare contro quello che potrebbe essere il nemico più potente e mortale che abbiano mai affrontato.

