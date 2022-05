I fan dipossono gioire:farà parte del cast del film in fase di produzione.L’attore sarà coinvolto come attore e, inoltre, sarà uno dei produttori esecutivi del progetto destinato a Paramount+.

Tra gli interpreti della serie cult che ritorneranno a Beacon Hills sembra che mancheranno all’appello solo Dylan O’Brien, che ha scelto di non essere coinvolto, e Arden Cho.

Tyler Hoechlin riprenderà quindi il ruolo di Derek Hale

Il film scritto e prodotto da Jeff Davis, creatore dello show originale, racconterà quello che accade quando un terrificante male emerge a Beacon Hills. I lupi ululano di nuovo, chiedendo il ritorno di banshee, werecoyote, hellhound, kitsune e tutte le altre creature della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più un teenager ma ancora un alpha, può unire nuovi alleati e amici fidati per lottare contro quello che potrebbe essere il nemico più potente e mortale che abbiano mai affrontato.

