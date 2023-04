Il racconto breve Ten Keys scritto da Lee Child, autore della saga di Jack Reacher, diventerà una serie tv grazie alla collaborazione tra Legendary Entertainment e Veritas Entertainment, stabilita con un nuovo accordo.

Il progetto, tratto dalla raccolta The Cocaine Chronicles, racconta la storia di un pericoloso gruppo di narcotrafficanti messicani che inviano il loro emissario, conosciuto solo con l’alias Octavian, a dare la caccia a chi osa rubare le loro proprietà. Quando Octavian decide di uccidere il suo ultimo obiettivo e rubare 10 chili di cocaina dal cartello, l’uomo, abituato a essere il cacciatore, diventa per la prima volta la preda.

A occuparsi dello sviluppo dei progetti saranno Alan Gasmer e Peter Jaysen di Veritas, in collaborazione con Andy Cutler.

Carmi Zlotnick, presidente del settore televisivo di Legendary Entertainment, ha dichiarato:

Alan e Peter hanno sviluppato un’abilità unica nel trovare, nutrire e adattare libri grandiosi in straordinari progetti televisivi. Questa è un’opportunità tremenda di unire la loro esperienza creativa e produttiva con il capitale, le risorse economiche e l’esperienza di Legendary per assemblare dei progetti televisivi di indubbio lavoro. Non potremmo essere più felici nell’iniziare questa partnership con lo sviluppo dell’incredibilmente intrigante e drammatico Ten Keys di Lee Child.