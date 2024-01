Ben Barnes and Ante Dekovic (anteVFX) sharing the Save Shadow and Bone LA Billboard.

Check out the https://t.co/Fry0Ls5egF #SaveShadowAndBone #SixOfCrowsSpinoff #WhatBillboardNetflix pic.twitter.com/TRCXfRFIoJ

— polis (@artofpolis) January 23, 2024