Lo showrunner di Tenebre e Ossa, Eric Heisserer, ha rivelato che è già da tempo in fase di sviluppo uno spinoff basato su Sei di Corvi e, in un’intervista a ComicBook.com, ha spiegato, a livello temporale, a che punto degli eventi narrati sul piccolo schermo si inserirebbe la nuova storia.

Lo sceneggiatore ha spiegato:

Giochiamo con il tempo. In particolare, per quanto riguarda il tempo nel finale della seconda stagione, ci sono dei momenti che sono distanti alcune settimane anche se potrebbero essere vicini. La scena a bordo del Volkvolny con Mal e Inej si svolge in realtà settimane prima della voce narrante di Kaz che sentite nella sequenza finale perché, come dichiariamo, l’incoronazione che sta avvenendo a Ravka si svolge durante la stessa notte del furto alla Corte di ghiaccio. Quindi, nel caso avessimo il via libera allo spinoff di Sei di Corvi, quella stagione si svolgerà in contemporanea a molte delle cose che vedete nella scena dell’epilogo del finale della stagione 2.