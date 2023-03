Tenebre e Ossa: Freddy Carter anticipa che nella stagione 2 si svelerà il passato di Kaz Brekker

Nella stagione 2 di Tenebre e Ossa si darà spazio al passato di Kaz Brekker, elemento della storia che è stato commentato dall’interprete del personaggio, Freddy Carter.

nelle puntate ci saranno infatti dei flashback dedicati al leader dei Corvi, con Fflyn Edwards nel ruolo del ragazzino destinato a diventare una presenza importante nel Grishaverse.

Carter, intervistato da ComicBook, ha spiegato:

Penso che, verso la fine della prima stagione, ci siano così tante domande su Kaz che si sono accumulate nel corso del tempo. Chi è, perché fa quelle cose… Perché è in una zona grigia a livello morale e scortese con le persone, oltre a essere in un certo senso difficile e non disposto ad accettare gli aiuti che gli vengono offerti.