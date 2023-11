Tenebre e ossa è una delle serie cancellate da Netflix nelle ultime ore e Leigh Bardugo, autrice dei romanzi da cui era tratto lo show, ha commentato la notizia su Instagram.

La scrittrice ha spiegato in un post che è rimasta delusa dalla notizia della cancellazione dello show e della produzione dello spinoff Six of Crows:

Mi si è spezzato il cuore e sono profondamente delusa, ma sto inoltre cercando di tenermi stretta la mia vera gratitudine. La maggior parte degli autori non ha mai la possibilità di vedere un adattamento delle proprie opere. Molti finiscono per rimpiangere l’esperienza. Sono una delle poche che può guardare a un adattamento con orgoglio e tremenda gioia.

Leigh ha aggiunto:

Sono così grata nei confronti dei nostri autori, della nostra troupe e del nostro straordinario cast che è composto da persone, non solo di grandissimo talento, ma onestamente buone. Soprattutto voglio dire come quanto sono grata per le persone che stanno leggendo questo messaggio, a prescindere che abbiate prima letto i libri o li abbiate scoperti attraverso la serie.

Bardugo ha sottolineato:

Il Grishaverse è un posto migliore grazie a voi e sono così grata per ogni tweet, post, commento, recensione, artwork, storia, tatuaggio e cosplay che ha aiutato a rendere tutto questo possibile. Siamo persone che amano i libri e quello significa che non abbiamo smesso di immaginare che la magia può diventare reale. Voi ne siete la prova. Ora andrò a piangere, a bermi un drink, e poi vedremo dove ci porterà in futuro la storia.

Fonte: Instagram

