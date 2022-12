Tenebre e ossa: Netflix annuncia la data della stagione 2 e condivide le prime foto

Netflix ha svelato la data di uscita della stagione 2 di Tenebre e ossa, la serie tratta dai romanzi di Leigh Badurgo: i nuovi episodi debutteranno in streaming il 16 marzo 2023.

Lo show, di cui sono state condivise anche delle foto inedite tratte dai prossimi otto episodi, è co-prodotto e scritto da Eric Heisserer (Arrival) e Daegan Fryklind.

In un comunicato Heisserer ha dichiarato:

La cosa più meravigliosa della stagione 2 è che possiamo compiere dei passi in avanti nella storia di questi personaggi che abbiamo lasciato in una situazione precaria alla fine della prima stagione. C’è molto potenziale per loro in questa stagione. Devono affrontare le conseguenze delle loro azioni, e poi hanno occasione di incontrare lungo la strada nuove persone. Il Grishaverse, inoltre, in questa stagione si espanderà, nella mitologia e nei personaggi. Nel farlo espanderemo il mondo, andremo in nuove location, visiteremo Novyi Zem e Shu Han, e quelle sono parti integrali del racconto.