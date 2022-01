tornerà sugli schermi di Netflix con gli episodi della stagione 2 e i fan della storia tratta dai romanzi di Leigh Bardugo potranno inoltre festeggiare l’arrivo di unaintitolataL’opera, che verrà messa in vendita nel mese di settembre da Roaring Brook Press, è una storia prequel dedicata alle origini dell’, interpretato nell’adattamento televisivo da Ben Barnes.

Leigh Bardugo ha firmato la storia illustrata da Dani Pendergast e la sinossi dichiara:

Prima che guidasse la Seconda Armata di Ravka e creasse la Faglia, e molto prima di diventare l’Oscuro, era semplicemente un ragazzo solitario che affrontava il peso di un potere straordinario.

Eryk e sua madre, Lena, hanno trascorso la loro vita in fuga. Ma non troveranno mai un rifugio sicuro. Non sono solo Grisha, sono anche i più mortali e rari della loro specie. Temuti da chi vorrebbero distruggerli e tormentati da chi vorrebbe sfruttare i loro doni, devono nascondere le proprie capacità ovunque vadano. Ma alle volte i segreti mortali trovano un modo per rivelarsi…

Bardugo ha aggiunto:

La storia permette di dare uno sguardo all’infanzia dell’Oscuro, agli eventi che lo hanno portato a diventare un leader, e secondo alcuni un tiranno. Si tratta di una storia sul primo amore, sull’amicizia, sui legami che formiamo quando lottiamo per trovare il nostro posto nel mondo, sul modo in cui la crudeltà degli altri possa rovinare questi legami e la nostra concezione di ciò che è giusto e sbagliato. Spero che questa storia prequel estesa, portata in vita dalle illustrazioni meravigliose e piene d’azione di Dani Pendergast, non sarà solo un dono per i fan da lungo tempo del Grishaverse, ma anche un modo unico per accogliere nuovi lettori in questo mondo.

La serie tratta dai romanzi scritti da Leigh Bardugo unisce elementi tratti dalla trilogia Shadow and Bone e i due romanzi che compongono la storia di Six of Crows, ambientati nello stesso mondo ma cronologicamente successivi.

Tenebre e Ossa è ambientata in un mondo diviso dalla guerra dove un’orfana chiamata Alina Starkov (Jessie Mei Lei) ha liberato un potere straordinario che potrebbe essere la chiave per liberare la sua nazione. Una terribile minaccia incombe e Alina decide di mettere in sospeso la sua vita per allenarsi e diventare parte di un gruppo militare di elite composto da soldati dotati di poteri magici, chiamato Grisha, dove cerca di controllare il suo potere e scopre che alleati e nemici potrebbero essere la stessa cosa e nulla in questo mondo favoloso è ciò che appare. Servirà molto più della magia per sopravvivere.

Il debutto su Netflix è avvenuto il 23 aprile 2021, alla sceneggiatura Eric Heisserer (Arrival), coinvolto come showrunner e produttore. Lee Toland Krieger (Riverdale) è regista e produttore esecutivo.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate della graphic novel dedicata alla storia dell’Oscuro, uno dei protagonisti di Tenebre e ossa? Lasciate un commento!

Fonte: ScreenRant