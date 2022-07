La prima stagione di Terminal List, la serie action-thriller con protagonista Chris Pratt, è disponibile su Amazon Prime Video dallo scorso 1° luglio. Lo show è stato accolto con pareri contrastanti (qui potete leggere la nostra recensione), ma intanto già ci si domanda se avrà una stagione 2. Dal momento che la storia è basata sulla serie di romanzi scritti da Jack Carr, che sta proseguendo tutt’ora, il materiale per continuare le vicende del protagonista James Reece non manca. A Comicbook.com, infatti, lo showrunner David DiGilio ha infatti dichiarato che “stanno incrociando le dita”, in quanto:

Siamo davvero fortunati, perché Jack sta scrivendo a un ritmo incredibilmente veloce, un romanzo all’anno. È un po’ più veloce di quanto riusciamo a fare con le serie, quindi forse è troppo lontano [da noi]. Direi di prendersi una piccola pausa. Ma siamo davvero fortunati, e incoraggerei chiunque abbia amato la prima stagione a dare un’occhiata a True Believer [il secondo romanzo della serie]. È una lettura incredibile ed è un’ottima traccia per la seconda stagione.

La prima stagione di Terminal List racconta la storia di James Reece (Chris Pratt) dopo che alla sua squadra di Navy Seal viene tesa un’imboscata durante un’operazione segreta ad alto rischio. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi dell’evento e dubbi sulle sue responsabilità. Tuttavia, man a mano che emergono nuove prove, Reece scopre che forze oscure stanno operando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama. Oltre a Chris Pratt, il cast serie include anche, tra gli altri, Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole e Alexis Loude.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: CB