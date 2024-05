Netflix ha pubblicato le prime immagini di Terminator Zero, serie animata in arrivo prossimamente.

Il nuovo anime incentrato sul mondo di Terminator è prodotto da Production I.G. che oltre a Terminator Zero, quest’anno ha prodotto anche il film Haikyu: The Dumpster Battle e Kaiju No. 8. Qui sotto potete vedere le prime immagini della serie animata:

Ecco la prima descrizione ufficiale di Netflix per Terminator Zero, che mostra la guerra contro Skynet in un modo completamente nuovo:

2022: Una guerra futura infuria da decenni tra i pochi sopravvissuti umani e un esercito infinito di macchine. 1997: L’intelligenza artificiale conosciuta come Skynet acquisisce consapevolezza di sé e inizia la sua guerra contro l’umanità, nel frattempo un soldato inviato indietro nel tempo arriva nel 1997 per proteggere uno scienziato di nome Malcolm Lee che lavora per lanciare un nuovo sistema di intelligenza artificiale progettato per competere con l’imminente attacco di Skynet all’umanità. Mentre Malcolm affronta le complessità morali della sua creazione, viene braccato da un implacabile assassino proveniente dal futuro che altera per sempre il destino dei suoi tre figli.

Tutti gli 8 episodi della serie tv saranno disponibili dal 29 agosto su Netflix.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili