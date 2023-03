Terry Crews sarà il protagonista di JumpStart, un nuovo pilot targato CBS tratto dall’omonimo fumetto di Robb Armstrong.

Wayne Conley (The Best Man) ha scritto la sceneggiatura del progetto che sarà prodotto da Kapital Entertainment di Aaron Kaplan e TrillTV di Wendi Trilling.

Phill Lewis sarà regista e produttore del pilot, sostituendo Kelly Park che ha dovuto abbandonare il progetto non potendo essere disponibile sul set nei giorni previsti dalla produzione, dovendo occuparsi della realizzazione del primo episodio di Non-Evil Twin, progetto della NBC.

JumpStart si basa sul fumetto che ha debuttato nel 1989. La storia è ambientata a Philadelphia e ha al centro Joseph L. Cobb (Crews), che lavora come poliziotto, sua moglie Marcy che è un’infermiera, e il partner di Joe, Crunchy.

Joe Cobb viene descritto come un marito e padre devoto che è inoltre orgoglioso delle sue origini e si sente a volte in difficoltà nel tentativo di essere senza difetti in ognuno dei suoi ruoli, specialmente dopo le controversie che circondano la polizia. L’uomo è affascinante ed esuberante, rappresentando un modello all’interno della propria comunità. Joe ama sua moglie e la sua famiglia, ma fallisce in modi esilaranti e che ispirano tenerezza, suscitando l’entusiasmo degli spettatori che fanno il tifo per lui.

Che ne pensate della scelta di Terry Crews come star di JumpStart? Vi sembra un ruolo adatto?

Fonte: Deadline