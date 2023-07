Danny Masterson è stato rimosso totalmente dalla promozione realizzata per gli eventi legati ai 25 anni della serie That ’70s Show in programma al San Diego Comic-Con 2023.

Le immagini condivise da Entertainment Weekly mostrano infatti che l’attore, condannato nel mese di maggio per aver violentato due donne, non è ritratto nelle foto a grandezza naturale esposte negli spazi dell’Omni Hotel di San Diego. Masterson appare brevemente in alcune scene della serie mostrate in un display video e si sente pronunciare la frase “Hello, Wisconsin” al termine del filmato. Danny è stato però rimosso da tutti gli altri materiali promozionali, nonostante abbia interpretato Steven Hyde, miglior amico di Eric Forman (Topher Grace) nelle otto stagioni della sitcom.

Ecco le immagini condivise da Entertainment Weekly online:

That 70s Show display at San Diego Comic-Con

CR: Jillian Sederholm

Il panel con Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith dedicato ai 25 anni della serie è stato inoltre cancellato a causa dello sciopero SAG-AFTRA.

Che ne pensate del fatto che Danny Masterson sia stato rimosso dai materiali promozionali ideati per le celebrazioni dei 25 anni di That ’70s Show?

Fonte: EW

